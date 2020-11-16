Учителям Москвы пообещали рост средней зарплаты до 117,2 тыс. руб. в месяц

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Несмотря на сложности в экономике из-за пандемии коронавируса, к концу 2020 года средняя зарплата московских учителей превысит 117 тыс. рублей, сообщил глава департамента образования столицы Александр Молотков на заседании комиссии Мосгордумы по образованию в понедельник.

Он уточнил, что в текущем году уровень зарплат столичных педагогов сохранен, и среднемесячная заработная плата специалистов, "непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс", составит 98,3 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата учителей также сохранена, и к концу 2020 года достигнет 117,2 тыс. рублей, добавил Молотков.

Глава столичного департамента образования также сообщил, что в следующем году в проекте бюджета Москвы предусмотрена индексация оплаты труда педагогических работников на 3,7%.

Также предусмотрены средства на дополнительное поощрение педагогов: выплаты за работу классным руководителем и надбавки за активное участие в развитии проекта "Московская электронная школа" (МЭШ).

В октябре заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в январе-сентябре текущего года средняя зарплата учителей составила 116,9 тыс. рублей в месяц.

В пресс-службе департамента образования столицы уточнили, что в 2021 году 8,3 млрд рублей из бюджета столицы выделят на выплату городского вознаграждения классным руководителям, еще 3,4 млрд рублей поступит из федерального бюджета на выплаты учителям за выполнение функций классного руководства в дополнение к городскому поощрению.

9,7 млрд рублей предусмотрено в городской казне на надбавки педагогам за активное участие в развитии МЭШ. В этом году ее получают 56,5 тыс. учителей, в будущем году ожидается увеличение их числа до 62 тыс. человек.