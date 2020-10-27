Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Зарплаты учителей с 2010 года в Москве выросли в 3 раза, врачей в 2,7 раза, среднего медицинского персонала - в 2,2 раза, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам во вторник.

"За 9 месяцев текущего года средняя зарплата учителя в Москве составила 116,9 тыс. рублей, врача 156,4 тыс. рублей, среднего медицинского персонала 91,9 тыс. рублей", - уточнил Ефимов.

В свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов пояснил, что рост расходов городского бюджета на заработную плату учителей и медиков - "отражение важности этих профессий для города".

"В сравнении с 2010 годом бюджетные ассигнования на зарплату московских учителей выросли в 2,2 раза, на зарплату врачей в 2 раза, на зарплату среднего медицинского персонала - в 1,2 раза", - сказал Пуртов.