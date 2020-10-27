Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:52Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 43 483 973+493 261

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Зарплаты учителей с 2010 года в Москве выросли в 3 раза, врачей в 2,7 раза, среднего медицинского персонала - в 2,2 раза, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам во вторник.

"За 9 месяцев текущего года средняя зарплата учителя в Москве составила 116,9 тыс. рублей, врача 156,4 тыс. рублей, среднего медицинского персонала 91,9 тыс. рублей", - уточнил Ефимов.

В свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов пояснил, что рост расходов городского бюджета на заработную плату учителей и медиков - "отражение важности этих профессий для города".

"В сравнении с 2010 годом бюджетные ассигнования на зарплату московских учителей выросли в 2,2 раза, на зарплату врачей в 2 раза, на зарплату среднего медицинского персонала - в 1,2 раза", - сказал Пуртов.

Владимир Ефимов Кирилл Пуртов Москва

Новости

Число умерших с коронавирусом пациентов в Москве превысило 6500

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Более тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Руководство МГТУ им. Баумана оштрафовали за нарушение COVID-требований

Руководство МГТУ им. Баумана оштрафовали за нарушение COVID-требований

Суд в Москве вернул СК материалы по обвиняемому в подготовке теракта

Более 1,3 тыс. человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки

Более 1,3 тыс. человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');