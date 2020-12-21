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Чиновники опровергли рассылку московским учителям анкет о митингах

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Департамент образования Москвы не рассылал по школам анкету с вопросами об участии учителей в митингах и об их политических воззрениях, сообщили в пресс-службе ведомства. По сведениям департамента, анкеты некоторым школам предлагали социологи РАНХиГС.

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Центр социологических исследований РАНХиГС сам обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании. "Содержание анкеты самостоятельно определяется центром в соответствии с объектом исследования, обработка всех результатов также проводится центром социологических исследований", - сказали в департаменте.

Вечером 20 декабря телеканал "Дождь" сообщил, что Департамент образования Москвы разослал в школы анкеты для учителей с вопросами об их отношении к политике. Источники "Дождя" говорят, что руководство некоторых школ настоятельно рекомендует учителям заполнять эти анкеты.

В частности, утверждалось, что в анкетах были вопросы об участии учителей в митингах, как оппозиционных, так и провластных. Учителей спрашивали, обсуждают ли они с учениками то, что происходит в стране и в мире. Один из вопросов касается отношения к возможности радикальных или революционных изменений политической ситуации в России.

В заглавии анкеты указано, что она составлена Центром социологических исследований РАНХиГС. Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин подтвердил подлинность опросника и добавил, что опрос сходной структуры проводится среди старшеклассников и их родителей.

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Москва Департамент образования РАНХиГС

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