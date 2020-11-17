Ученики 6-11 классов в Москве останутся на "дистанционке" до 6 декабря

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дистанционное обучение для учеников московских школ с 6 по 11 класс продлено с 22 ноября до 6 декабря, соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на сайте столичной мэрии.

Также для учащихся старших классов приостанавливается действие льготного проезда в общественном транспорте.

Как сообщается на сайте Собянина, количество случаев COVID-19 продолжает расти. "За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября", - говорится в сообщении.

При этом количество заболевших среди учеников 6-11 классов в последний месяц находится на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю, отмечает мэр. По его данным, также стабилизировалась и заболеваемость среди москвичей старше 65 лет - регистрируется 5-6 тысяч случаев в неделю.

"Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников", - подчеркнул Собянин.