Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 021 938+651 752

Ученики 6-11 классов в Москве останутся на "дистанционке" до 6 декабря

Ученики 6-11 классов в Москве останутся на "дистанционке" до 6 декабря
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дистанционное обучение для учеников московских школ с 6 по 11 класс продлено с 22 ноября до 6 декабря, соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на сайте столичной мэрии.

Также для учащихся старших классов приостанавливается действие льготного проезда в общественном транспорте.

Как сообщается на сайте Собянина, количество случаев COVID-19 продолжает расти. "За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября", - говорится в сообщении.

При этом количество заболевших среди учеников 6-11 классов в последний месяц находится на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю, отмечает мэр. По его данным, также стабилизировалась и заболеваемость среди москвичей старше 65 лет - регистрируется 5-6 тысяч случаев в неделю.

"Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников", - подчеркнул Собянин.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

На борьбу с COVID-19 в Москве выделят еще почти миллиард рублей

На борьбу с COVID-19 в Москве выделят еще почти миллиард рублей
Пандемия коронавируса

Собянина попросили отложить расширение платных парковок на время пандемии

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Аскольд Запашный госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Аскольд Запашный госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

СКР возбудил уголовное дело о смерти пяти пациентов в Москве

В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

В Москве согласовали проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

Минимальные пенсии в Москве повысятся до 20 200 рублей

В Москву пришла метеорологическая зима

В Москву пришла метеорологическая зима

В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');