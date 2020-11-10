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Вузы и колледжи в Москве переведут на дистанционку до середины января

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - С 13 ноября по середину января следующего года студенты городских вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы", - говорится в блоге мэра Москвы.

В нем уточняется, что эти ограничения вводятся с 13 ноября и будут действовать два месяца - до 15 января 2021 года.

"Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу", - отметил мэр.

В настоящее время на дистанционное обучение в Москве также переведены школьники 6-11 классов. Режим дистанционки для столичных старшеклассников действует до 22 ноября. Ученики младших классов ходят на очные занятия.

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Сергей Собянин Москва Коронавирус

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