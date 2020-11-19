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Движение трамваев на востоке Москвы прерывалось из-за упавшего дерева

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Дерево упало на контактную сеть, прервав движение трамваев на шоссе Энтузиастов, сообщил столичный департамент транспорта в четверг.

Инцидент произошел в районе 3-й Владимирской улицы. "Задерживаются трамваи № 36, 37, 38, 43", - говорилось в сообщении департамента в телеграм-канале.

Позднее дептранс объявил, что движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановлено.

Ранее сообщалось, что с вечера среды, 18 ноября, в Москве местами выпало до 5 мм осадков в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя. По прогнозам, снежная погода в столице сохранится до конца недели.

Дороги столицы впервые с начала холодов отработали противогололедными материалами, пешеходные зоны и тротуары - мелкогравийной крошкой.

Москва Шоссе Энтузиастов

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