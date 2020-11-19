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Москва не пострадала от ледяного дождя

Москва не пострадала от ледяного дождя
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Снег, ветер и ледяной дождь минувшей ночью не повиляли на работу систем жизнеобеспечения и общественного транспорта Москвы, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в городе за сутки местами выпало до 5 мм осадков в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя. Скорость ветра при порывах достигала 15 м/с. При этом деревья в городе не повалило и никто не пострадал, рассказал собеседник агентства.

После предупреждений синоптиков и МЧС о ледяном дожде дороги Москвы впервые с начала холодов отработали противогололелными материалами, пешеходные зоны и тротуары - мелкогравийной крошкой.

В Метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в четверг в городе сохранится облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от нуля до плюс 2 градусов. Порывы юго-западного ветра местами могут достигать 15-20 м/с.

Данные сервиса "Яндекс.Расписание" свидетельствуют, что аэропорты столичного авиаузла за ночь отменили 17 рейсов и задержали десять. Представители диспетчерских служб сказали, что аэропорты работают в штатном режиме, а задержки рейсов вызваны необходимостью обработать аэродромы.

Москва Метеобюро Москвы МЧС

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