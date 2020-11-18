Москвичам пообещали сохранение снежной погоды до конца недели

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Снежная погода, которая ожидается в Москве к 22.00 среды, сохранится в столице до конца недели, сообщили Росгидромете.

"В Москве с 22 часов 18 ноября до утра 19 ноября ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололед, ледяной дождь, гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, опубликованном в среду.

"Температура воздуха: от -3 до -1 градуса, с повышением до +2 градусов", - отмечается в сообщении. В ночь на пятницу, 20 ноября, в столице будет преимущественно без осадков, температура воздуха в Москве от -1 до +1 градуса, по области ожидается от -4 до +1 градуса.

Днем в пятницу ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха в столице составит до двух градусов тепла, по области от - 2 до + 3 градусов, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.

В субботу и воскресенье в Москве и области пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, местами сильная.

Температура воздуха 21 ноября в городе от -2 до 0 градусов, по области от - 5 до 0. 22 ноября ночью в Москве от -6 до -1 градуса, днем от -4 до +1, - сообщили в Росгидромете.

Там уточнили, что резкое изменение погоды 18-21 ноября ожидается на всей европейской территории России в связи с перемещением глубокого циклона и его атмосферных фронтов по северо-западу Европы с дальнейшим выходом в акваторию Баренцева моря.

Это процесс, по данным специалистов, будет сопровождаться сильным ветром, снегом, мокрым снегом, гололедицей, местами ледяным дождем, метелями. Ухудшение погоды произойдет на фоне понижения температуры воздуха ниже нуля и "значительных колебаний атмосферного давления", отметили в ведомстве.