Вторая ночь гололеда ожидается в Москве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - На Москву снова надвигается непогода, усилится ветер и гололёд.

"С 20:00 часов 19 ноября до 09:00 часов 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14-19 м/с, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Москвы.

В ведомстве традиционно рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, обходить шаткие конструкции и не парковать машины под деревьями.

Метель с ледяным дождем началась в Москве накануне вечером.

Дороги Москвы впервые с начала холодов отработали противогололедными реагентами, пешеходные зоны и тротуары - мелкогравийной крошкой.

"За сутки в Москве местами выпало до 5 мм осадков в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, порывы ветра достигали 15 м/с. Случаев падения деревьев не зафиксировано. Пострадавших нет", - сообщил "Интерфаксу" ранее в четверг источник, знакомый с ситуацией.