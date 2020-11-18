Метель и ледяной дождь приближаются к Московскому региону с северо-запада

Власти готовят реагенты, просят автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию

Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - На Москву и Московскую область надвигается непогода - ожидаются мокрый снег, сильные порывы ветра, метель, возможен ледяной дождь.

"В период с 22:00 18 ноября до 08:00 19 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололёд, ледяной дождь, гололедица", - сообщили ранее журналистам в пресс-службе МЧС Москвы. Там предупредили, что в таких погодных условиях, управляя автотранспортом, стоит значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил журналистам в среду, что в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды, ориентировочно с 19:00. "Температура будет переходить через ноль. Ожидаем осадки, а точнее, при минусовых температурах это будет ледяной дождь", - рассказал Бирюков.

По его словам, в Москве примут все необходимые меры для борьбы с последствиями аномальной погоды: "Будут применяться мелкогравийная крошка, которая работает в таких условиях более эффективно, противогололедные материалы".

Ледяной дождь может привести к обледенению ЛЭП, особенно в новой Москве. "Поэтому службы энергетического хозяйства, энергокомпании приведены в повышенную готовность", - отметил Бирюков.

По его информации, в режим повышенной готовности приведены более 1,5 тыс. аварийных бригад, подготовлены дизель-генераторы. "Одним словом, вся городская система готова к таким аномальным явлениям природы", - добавил он. Дорожные службы Московской области также переводятся в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в ночь на 19 ноября.

По прогнозам синоптиков, вечером 18 ноября в Подмосковье ожидается ветер с порывами до 20 м/с, отрицательная температура, дождь и мокрый снег, возможен ледяной дождь. Первыми под него могут попасть Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский округа. На дорогах, тротуарах и линиях электропередач вероятно образование наледи.

"Для своевременного реагирования на погодные условия на дежурстве сегодня ночью будут более 2,3 тысяч единиц спецтехники и свыше 2 тысяч дорожных рабочих. Также в круглосуточном режиме работает оперативный штаб, куда входят представители регионального Минтранса, Мосавтодора, муниципальных образований и службы инспекции дорог", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Областной Минтранс призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, не выезжать на летней резине. Выбирать скоростной режим с учётом погодных условий, видимости и конкретной ситуации, воздержаться от резких манёвров, заблаговременно снижать скорость при подъезде к перекрёсткам и пешеходным переходам.