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Мосгорсуд оставил без изменений приговор французу по делу о педофилии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным приговор гражданину Франции Бенжамену Сежурне, получившему 16 лет колонии по делу о насилии над несовершеннолетними.

"Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда. Там уточнили, что апелляционное постановление было вынесено 18 ноября.

Басманный суд 27 февраля нынешнего года приговорил Сежурне к 16 годам колонии строго режима, признав его виновным в двух эпизодах изнасилования несовершеннолетней, не достигшей 14 лет (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ), и четырех эпизодах насильственных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132).

Еще одна фигурантка дела - Светлана Наумова - получила 12,5 лет колонии за пособничество насильственным действиям (ч. 5 ст. 33 - п. "б" ч. 4 ст. 132). Процесс проходил в закрытом режиме.

По данным СМИ, согласно фабуле дела, Наумова за деньги "поставляла" регулярно посещавшему Москву Сежурне несовершеннолетних девушек. Оба фигуранта не признали вину.

Мосгорсуд Франция Басманный суд Москва

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