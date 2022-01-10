Суд в Москве пересмотрит дело гражданина Франции, осужденного за педофилию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд направил на новое рассмотрение уголовное дело о насилии над несовершеннолетними в отношении гражданина Франции Бенжамена Сежурне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор в отношении Сежурне отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда", - сообщили в пресс-службе.

Соответствующее решение Мосгорсуд вынес в декабре 2021 года, повторно рассмотрев апелляционную жалобу на приговор Сежурне.

Басманный суд Москвы 27 февраля 2020 года приговорил Сежурне к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в двух эпизодах изнасилования несовершеннолетней, не достигшей 14 лет (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ), и четырех эпизодах насильственных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132).

Еще одна фигурантка дела - Светлана Наумова - получила 12,5 лет колонии за пособничество насильственным действиям (ч. 5 ст. 33 - п. "б" ч. 4 ст. 132).

Процесс проходил в закрытом режиме.

По данным СМИ, согласно фабуле дела, Наумова за деньги "поставляла" регулярно посещавшему Москву Сежурне девушек несовершеннолетнего возраста. Оба фигуранта не признали вину.