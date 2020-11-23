Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Мусорные свалки под Волоколамском и Серпуховом закроют в декабре

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Два оставшихся в Московской области мусорных полигона, работающих по старым технологиям, планируют закрыть в декабре, заявил в понедельник губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы в декабре (...) закроем две оставшиеся свалки (...) - это "Ядрово" и "Лесная", - сказал Воробьев в ходе совещания с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов.

Губернатор заявил, что с такими свалками "будет покончено": бытовой мусор в регионе перерабатывается в полном объеме, часть его используется как вторичное сырье.

Отравление в Волоколамске

В 2020 году подмосковные власти планировали закрыть восемь из десяти действующих в Московской области мусорных полигонов. В их число входят "Ядрово" и "Лесная".

На двух оставшихся полигонах – "Тимохово" и "Алексинский карьер" – должны заработать комплексы по переработке отходов. Ожидается, что объекты перестанут действовать в нынешнем формате, на них будут захораниваться так называемые хвосты – мусор, который не является пригодным для вторичного использования, без органики.

Полигон "Ядрово" находится под Волоколамском, "Лесная" – под Серпуховом.

В марте 2018 года Ситуация обострилась ситуация с выбросами свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Тогда к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Завоз отходов продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям. В июне того же года на полигоне была запущена система дегазации.

Московская область Ядрово Лесная Волоколамск Серпухов

Новости по теме

Новости

Снежный покров в Москве вырос до 10 см

Снежный покров в Москве вырос до 10 см

Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Синоптики спрогнозировали снегопад в Москве до полудня 23 ноября

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье большинство детей с COVID-19 заразились им в семьях

В Москве сформировался пятисантиметровый снежный покров

В Москве сформировался пятисантиметровый снежный покров

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Пандемия коронавируса

Клинику "Чайка" в "Москва-Сити" закрыли за сокрытие пациентов с COVID

В Москве к утру субботы может выпасть до 8 см снега

В Москве к утру субботы может выпасть до 8 см снега

Еще 77 человек с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');