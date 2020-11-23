Мусорные свалки под Волоколамском и Серпуховом закроют в декабре

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Два оставшихся в Московской области мусорных полигона, работающих по старым технологиям, планируют закрыть в декабре, заявил в понедельник губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы в декабре (...) закроем две оставшиеся свалки (...) - это "Ядрово" и "Лесная", - сказал Воробьев в ходе совещания с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов.

Губернатор заявил, что с такими свалками "будет покончено": бытовой мусор в регионе перерабатывается в полном объеме, часть его используется как вторичное сырье.

В 2020 году подмосковные власти планировали закрыть восемь из десяти действующих в Московской области мусорных полигонов. В их число входят "Ядрово" и "Лесная".

На двух оставшихся полигонах – "Тимохово" и "Алексинский карьер" – должны заработать комплексы по переработке отходов. Ожидается, что объекты перестанут действовать в нынешнем формате, на них будут захораниваться так называемые хвосты – мусор, который не является пригодным для вторичного использования, без органики.

Полигон "Ядрово" находится под Волоколамском, "Лесная" – под Серпуховом.

В марте 2018 года Ситуация обострилась ситуация с выбросами свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Тогда к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Завоз отходов продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям. В июне того же года на полигоне была запущена система дегазации.