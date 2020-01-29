Живущих у свалок "Ядрово" и "Лесная" освободят от платы за вывоз мусора

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В 2020 году жители пятикилометровой зоны у мусорных полигонов "Ядрово" под Волоколамском и "Лесная" под Серпуховом не будут платить за вывоз мусора. Такое поручение в среду дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы прекрасно понимаем, какой дискомфорт испытывают жители. Должны еще раз принести извинения за старые свалки. И поэтому на 2020 год поручаю полностью отменить оплату за вывоз ТБО (твердых бытовых отходов - ИФ) для людей, которые проживают в пятикилометровой зоне (от этих двух полигонов - ИФ), включая города Волоколамск и Серпухов", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

Полигоны "Ядрово" и "Лесная" планируют закрыть в 2020 году.