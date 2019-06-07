СКР возбудил уголовное дело из-за утечки опасных веществ со свалки "Ядрово"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту разливов фильтрата с полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске расследует областной главк Следственного комитета. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель инициативной группы протестующих против полигона местных жителей Артём Любимов.

"Началось все с проверки Минэкологии в марте прошлого года. Они обнаружили, что за пределы участков полигона был разлив фильтрата, соответственно было экспертное заключение и был определён размер ущерба - 2 млн 630 тыс. 400 рублей. Сегодня (подмосковным СК) было возбуждено уголовное дело", - сказал Любимов.

По его словам, дело возбуждено по части 2 статьи 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) в отношении пока неустановленных лиц, причастных к "неправильной эксплуатации полигона".

Любимов также добавил, что инициативная группа намерена провести очередной пикет против полигона 11 июня.

"Интерфакс" не располагает комментариями официальных лиц по этому поводу.

Ситуация с выбросами свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" под Волоколамском обострилась в марте 2018 года. Тогда к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Завоз отходов продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям. В июне того же года на полигоне была запущена система дегазации. Однако жители продолжают жаловаться на периодически возникающие неприятные запахи. Руководитель Волоколамского района (ныне округа - ИФ) Михаил Сылка в интервью "Интерфаксу" сообщал, что полигон планируют закрыть в 2020 году.