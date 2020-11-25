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Заказчик поджога кабинета в Никулинском суде Москвы арестован заочно

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Олега Григорьева - заказчика поджога мирового участка в здании столичного Никулинского суда в феврале 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Григорьева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его задержания", - сообщили в суде.

По данным суда, Григорьеву заочно предъявлено обвинение в организации уничтожения имущества и воспрепятствования правосудию.

Ранее двое фигурантов дела о поджоге в суде - Рафис Галимов и Руслан Ибрагимов - получили по четыре года колонии общего и строгого режима соответственно.

Поджог кабинета мирового судебного участка, расположенного в здании Никулинского суда, произошел в ночь на 6 февраля. Целью преступления было уничтожение материалов уголовного дела в отношении Григорьева.

Как установило следствие, Ибрагимов, согласившийся совершить преступление за вознаграждение в 100 тыс. руб., по указанию Галимова, взявшего на себя организацию за 250 тыс. руб., при помощи стеклореза вырезал отверстие в стекле и через него облил содержимое кабинета бензином и средством для розжига огня, а затем поджег.

В результате инцидента никто не пострадал, однако помещению, имуществу суда и технике был нанесен ущерб, также огнем были затронуты материалы дел.

Москва Олег Григорьев

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