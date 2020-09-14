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Поджигатели Никулинского суда Москвы получили по 4 года колонии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил к лишению свободы двух фигурантов дела о поджоге в феврале мирового участка в здании столичного Никулинского суда.

МоскваОбъявлен в розыск заказчик поджога Никулинского судаЧитать подробнее

Как сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник, Рафис Галимов приговорен к четырем года колонии общего режима, а Руслан Ибрагимов - к четырем годам колонии строгого режима.

Никулинский суд Москвы подожгли в ночь на 6 февраля, сообщалось, что в окно кабинета была брошена бутылка с зажигательной смесью. Никто не пострадал, документы не сгорели. Уголовное дело было возбуждено по статьям о воспрепятствовании правосудию и умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений.

Москва Руслан Ибрагимов Рафис Галимов

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