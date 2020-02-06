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В помещение суда на юго-западе Москвы бросили "коктейль Молотова"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Сегодня около 5:15 поступила информация о возгорании в пятиэтажном здании Никулинского районного суда Москвы по адресу: Мичуринский проспект, 17. Прибывшие пожарные установили, что кто-то разбил окно на первом этаже в кабинете судебных заседаний и кинул бутылку с зажигательной смесью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг возгорания площадью около 7 кв. метров быстро ликвидировали. "В момент происшествия в суде находились два сотрудника частного охранного предприятия, которые вызвали пожарных. Пострадавших в результате инцидента нет", - сказал источник, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В суде "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания. "Возгорание произошло на первом этаже и было оперативно устранено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал представитель суда.

В пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что начали проверку по факту происшествия в здании на Мичуринском проспекте, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пострадавших в результате инцидента нет, подтвердили в полиции.

Никулинский суд Москва

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