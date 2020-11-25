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Зампреда правительства Подмосковья обвинили во взятке и мошенничестве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы правительства Московской области Дмитрию Куракину вменяются получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч.3, ст.285 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч.4, ст. 159 УК РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства не уточнил других подробностей. "Интерфакс" пока не располагает комментарием официальных представителей правоохранительных органов по этой ситуации.

19 ноября Басманный суд Москвы отправил Куракина под арест до 17 января. До этого же срока арестованы двое его предполагаемых сообщников - Владислав Холодков и Максим Ан.

Как считает следствие, в 2012 - 2017 годах Куракин, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, совместно с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие министерству земли в разных регионах страны, вырубал и реализовывал лес, а участки продавал коммерсантам под нелегальные свалки мусора и застройку.

Следствие оценивает причиненный Куракиным и его пособниками ущерб в 2 млрд рублей, сказал ранее "Интерфаксу" источник. Куракин заявлял, что не признает своей вины.

Дмитрий Куракин

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