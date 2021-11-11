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Бывший вице-премьер Подмосковья Куракин останется под арестом до 17 февраля

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил срок ареста экс-заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, обвиняемого в коррупции.

Адвокат Игорь Трунов сообщил "Интерфаксу", что его подзащитному продлен арест еще на три месяца, а всего до 15 месяцев, то есть до 17 февраля 2022 года.

Также продлен срок ареста предполагаемым сообщникам Куракина - Владиславу Холодкову и Максиму Ану.

Защита намерена обжаловать решение суда, поскольку считает его необоснованным. По словам адвоката, в ходе заседания, следователь не представил конкретных сведений, указывающих на причастность Куракина к противоправной деятельности.

"Показания свидетелей, с которыми Куракин не знаком, не содержат информации об обстоятельствах преступления - когда, где, при каких обстоятельствах, от кого лично, сколько и за какие именно действия или бездействия Куракин получил взятку. При этом никто из взяткодателей или посредников не дал показаний о том, что передавал Куракину взятки. Также не представлено доказательств, что Куракину было известно о фактах противоправного поведения других обвиняемых", - сказал адвокат.

Он также отметил, что Мосгорсуд проигнорировал тот факт, что экс-чиновник страдает гипертонией и бронхиальной астмой, из-за чего ему необходимы лечение и постоянное наблюдение врачей.

Куракину инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 285 и 290 (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток) УК РФ.

Как считает следствие, в 2012 - 2017 годах он, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, совместно с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие министерству земли в разных регионах страны, вырубал и продавал лес, а участки продавал коммерсантам под нелегальные свалки мусора и застройку.
Следствие оценивает причиненный Куракиным и его пособниками ущерб в 2 млрд рублей, сказал источник.
Вину Куракин не признает.

Московская область Подмосковье Дмитрий Куракин Мосгорсуд

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