Более 70 человек умерли в Москве из-за коронавируса

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 74 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, ообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

Число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 8828 до 8902. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Сутками ранее от коронавируса в городе скончались 72 человека.

По данным на утро воскресенья, в российской столице выявлено 599 213 случаев заражения COVID-19, 447 111 человека вылечились от инфекции.

Ранее в воскресенье стало известно, что число госпитализаций в городе немного снизилось.