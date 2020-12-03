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Еще одну участницу Pussy Riot задержали в Москве

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) в Москве, сообщает другая участница группы Мария Алехина.

"Рита находилась в больнице. Полиция увезла ее в ОВД "Китай-город". Составили на нее протокол о повторном нарушении установленного порядка митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), потом Риту оставили в отделе на ночь до суда", - заявила Алехина "Интерфаксу" в четверг.

По ее словам, задержание Флорес связано с прошедшей 28 ноября акцией "Осторожно, хрупкое!". Судебное заседание назначено на 3 декабря в Тверском суде Москвы.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Алехину в столице. Она уточнила, что связывает свое задержание с недавно прошедшей в Москве акцией "Осторожно, хрупкое!". Акция была посвящена протестующим, которые летом 2019 года в Москве были привлечены к уголовной ответственности за бросок бутылки и стаканчика в сотрудников ОМОН.

Сотрудники полиции отпустили Алехину под обязательство о явке и составили на нее протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). По ее словам, судебное заседание назначено на 17 декабря.

Pussy Riot Маргарита Коновалова Москва Мария Алехина

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