Еще одну участницу Pussy Riot задержали в Москве

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) в Москве, сообщает другая участница группы Мария Алехина.

"Рита находилась в больнице. Полиция увезла ее в ОВД "Китай-город". Составили на нее протокол о повторном нарушении установленного порядка митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), потом Риту оставили в отделе на ночь до суда", - заявила Алехина "Интерфаксу" в четверг.

По ее словам, задержание Флорес связано с прошедшей 28 ноября акцией "Осторожно, хрупкое!". Судебное заседание назначено на 3 декабря в Тверском суде Москвы.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Алехину в столице. Она уточнила, что связывает свое задержание с недавно прошедшей в Москве акцией "Осторожно, хрупкое!". Акция была посвящена протестующим, которые летом 2019 года в Москве были привлечены к уголовной ответственности за бросок бутылки и стаканчика в сотрудников ОМОН.

Сотрудники полиции отпустили Алехину под обязательство о явке и составили на нее протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). По ее словам, судебное заседание назначено на 17 декабря.