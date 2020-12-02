Задержанную участницу Pussy Riot Алехину отпустили из полиции

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции отпустили участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, задержанную ранее в Москве, под обязательство о явке.

"Меня отпустили под обязательство о явке. Составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказала Алехина "Интерфаксу" в среду.

По ее словам, судебное заседание назначено на 17 декабря.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что полиция задержала Алехину в столице. Она уточнила, что связывает свое задержание с недавно прошедшей в Москве акцией "Осторожно, хрупкое!" Акция была посвящена протестующим, которые летом 2019 года в Москве были привлечены к уголовной ответственности за бросок бутылки и стаканчика в сотрудников ОМОН.