Мария Алёхина из Pussy Riot задержана в Москве

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала участницу Pussy Riot Марию Алёхину в столице.

"Да, меня задержали. Сейчас привезли в ОВД "Китай-город", - сказала сама Алехина "Интерфаксу".

Она уточнила, что связывает свое задержание с недавно прошедшей в Москве акцией "Осторожно, хрупкое!". Акция была посвящена протестующим, которые летом 2019 года в Москве были задержаны за бросок бутылки и стаканчика в сотрудников ОМОН.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.