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На COVID-вакцинацию в Москве уже записались 5 тыс. человек

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В первые часы работы электронной записи на вакцинацию от коронавируса записалось 5 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в пятницу.

"За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек - учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью", - написал мэр. "Сложный процесс вакцинации от ковида запущен", - отметил Собянин.

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса в Москве стартовала в 8 утра пятницы. С 8 утра 5 декабря заработают 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках, в течение месяца их число увеличится до 170.

Записаться на бесплатную прививку вакциной "Спутник V" работники учреждения образования, здравоохранения и социальных служб могут на две недели вперед на сайте столичной мэрии mos.ru. Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

Для прививки вакциной "Спутник V" необходимо будет взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации, например, справку с места работы. При этом власти оставляют за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Прививку могут сделать жители Москвы в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не болевшие последние две недели до прививки и в момент вакцинации, не делавшие прививки последние 30 дней, не беременные и не кормящие грудью. Вакцинацию получат только прикрепленные к московским поликлиникам.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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