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Ажиотажного спроса на COVID-вакцинацию в московских клиниках пока нет

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В столичных поликлиниках открылась запись на вакцинацию от коронавируса, очередей пока нет, записаться можно на любую дату и время.

Несколько корреспондентов "Интерфакса" в пятницу протестировали систему записи на прививку от новой коронавирусной инфекции, открытую на портале правительства Москвы mos.ru.

Журналисты, проживающие в Юго-Восточном, Восточном и Западном округах столицы, и прикрепленные к поликлиникам в своих районах, смогли без проблем пройти простую процедуру записи на вакцинацию.

На 10 утра пятницы всем им было предложено выбрать любой день, начиная с 5 декабря, а также абсолютно любое время с 8:10 утра до 19:50. Сама вакцинация, судя по графику на портале, будет проводиться в поликлиниках ежедневно без выходных. Запись возможна на две недели вперед - до 18 декабря включительно.

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Вместе с тем, как и обещали столичные власти, вакцинироваться пока смогут только работники определенных профессий. В частности, при записи на сайте появляется уведомление о том, что "записаться на вакцинацию от COVID-19 могут работники медицинских и образовательных учреждений, как государственных, так и частных, а также работники городских социальных служб".

Там отмечается, что непосредственно в поликлинике потребуется предъявить справку с места работы, которая должна подтвердить, что ты имеешь отношение к разрешенной категории.

"Для остальных жителей Москвы бесплатная вакцинация станет доступна позднее, информация об этом появится на портале", - уточняется в уведомлении.

Массовая вакцинация в Москве

О старте вакцинации в Москве накануне сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что привиться в ближайшие две недели смогут врачи, учителя и социальные работники, потом, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будет расширен.

В городе открыты 70 прививочных пунктов в поликлиниках, для вакцинации необходимо будет взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. При этом власти оставляют за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Прививку могут сделать жители Москвы, прикрепленные к поликлиникам, в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не болевшие последние две недели до прививки и в момент вакцинации, не делавшие прививки последние 30 дней, не беременные и не кормящие грудью.

Процедура вакцинации займет менее часа: около 10 минут уйдет на осмотр врачом, 15 минут - на подготовку препарата, 30 минут - на наблюдение после прививки, обещают власти.

Вакцинировать будут российской вакциной "Спутник V", разработанной научным центром им. Гамалеи. Препарат успешно прошел доклинические и клинические исследования, а также был зарегистрирован Минздравом РФ. В настоящий момент вакцина проходит пострегистрационные исследования.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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