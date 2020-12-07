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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:23Заразились
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В мэрии Москвы понадеялись на победу над COVID через несколько месяцев

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что над пандемией коронавируса удастся одержать победу через несколько месяцев благодаря массовой вакцинации.

"Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг", - сказала Ракова в понедельник на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

По мнению Раковой, этому будет способствовать массовая вакцинация, которая была запущена в Москве с 4 декабря, а также системы, созданные для борьбы с коронавирусом.

Хроника 09 января – 07 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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