В мэрии Москвы понадеялись на победу над COVID через несколько месяцев

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что над пандемией коронавируса удастся одержать победу через несколько месяцев благодаря массовой вакцинации.

"Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг", - сказала Ракова в понедельник на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020".

По мнению Раковой, этому будет способствовать массовая вакцинация, которая была запущена в Москве с 4 декабря, а также системы, созданные для борьбы с коронавирусом.