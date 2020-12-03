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Собянин объявил о старте COVID-вакцинации в Москве с 4 декабря

Собянин объявил о старте COVID-вакцинации в Москве с 4 декабря
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 4 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал он в своем блоге, в этот день откроется электронная запись на прививки для работников образования, здравоохранения, городских социальных служб.

"В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря", - уточнил Собянин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, прививая граждан из групп риска.

"В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты

По данным на 3 декабря, в РФ суточный COVID-прирост составил рекордные 28 145. В Москвы выявлено 7750 новых заболевших.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.
Москва Сергей Собянин коронавирус

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