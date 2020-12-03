Собянин объявил о старте COVID-вакцинации в Москве с 4 декабря

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 4 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал он в своем блоге, в этот день откроется электронная запись на прививки для работников образования, здравоохранения, городских социальных служб.

"В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря", - уточнил Собянин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, прививая граждан из групп риска.

"В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты

По данным на 3 декабря, в РФ суточный COVID-прирост составил рекордные 28 145. В Москвы выявлено 7750 новых заболевших.