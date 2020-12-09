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Москвичи полностью погасили "пандемический" долг за ЖКУ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Жители столицы полностью погасили долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которые образовались во время пандемии весной 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Задолженность начала сокращаться сразу после отмены режима самоизоляции, на данный момент она полностью погашена", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в Москве находится под контролем.

"Жители своевременно получают платежные документы, наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за ЖКУ, в том числе дистанционно", - добавил заммэра.

Ранее Бирюков уточнил журналистам, что в течение трех месяцев самоизоляции задолженность за ЖКУ в Москве выросла на 2 млрд 650 млн рублей.

Из-за пандемии в столице, как и по всей стране, объявлен мораторий до 1 января 2021 года на отключение за долги света, воды и других коммунальных услуг. Кроме того, приостановлены начисления пени.

Петр Бирюков Москва Коронавирус

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