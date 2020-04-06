Россиянам до конца года не будут отключать коммунальные услуги за долги

Кроме того, штрафовать за неоплаченные услуги ЖКХ граждан в этом году тоже не будут

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство на фоне пандемии коронавируса вводит до конца года мораторий на штрафы для населения за долги по оплате коммунальных услуг, которые не будут отключаться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для всех жителей нашей страны, независимо от из доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

"При этом не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года", - отметил он.

Кроме того, премьер сообщил, что подписал постановление, которое меняет правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низкими доходами.

"Мы на полгода до 1 октября 2020 года, соответственно, продлим их право получать такие субсидии без дополнительных подтверждений", - сказал Мишустин.