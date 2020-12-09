Столичным ТЦ посоветовали продумать план по борьбе с COVID в предновогодние дни

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Столичные торговые центры (ТЦ) должны разработать план по недопущению распространения COVID-19 в условиях возросшего в предновогодние дни потока покупателей, заявил в четверг глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Было рекомендовано (...) торговым центрам и предприятиям продумать план мероприятий (...), как они будут обслуживать возросший трафик покупателей. Ключевой момент здесь - максимально постараться ограничить распространение коронавирусной инфекции", - сказал Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он пояснил, что предприятиям торговли рекомендовано выделить дополнительных сотрудников для регулирования потоков покупателей - это нужно для того, чтобы они не скапливались у касс и в торговых залах.

Кроме того, власти советуют предусмотреть акции для привлечения покупателей в "непиковые часы" - например, утром.

Также обязательным остается соблюдение требований Роспотребнадзора, добавил Немерюк.