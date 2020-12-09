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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:53Заразились
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В Москве за сутки скончались 74 пациента с COVID-19

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Еще 74 пациента с пневмонией и положительными тестами на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

Общее число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 9 571 до 9 645 человек.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 пациентов.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 665 218 случаев заражения COVID-19, 507 149 человек выздоровели (76% от заразившихся).

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.
Москва Коронавирус

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