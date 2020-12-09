В Москве за сутки скончались 74 пациента с COVID-19

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Еще 74 пациента с пневмонией и положительными тестами на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

Общее число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 9 571 до 9 645 человек.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 пациентов.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 665 218 случаев заражения COVID-19, 507 149 человек выздоровели (76% от заразившихся).