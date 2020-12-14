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Банки Москвы получили более 170 тыс. заявок на льготную ипотеку

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Более 170 тыс. заявок получили банки Москвы за период действия программы льготной ипотеки, на данный момент заключено более 43 тыс. кредитных договоров, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"На льготных условиях в столице заключено свыше 43 тыс. кредитных договоров, при этом 97% кредитов фактически выданы", - рассказал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

Также он напомнил, что несмотря на простой во время коронавирусных ограничений весной, Москвы уже выполнила план по вводу нового жилья в 2020 году. Более того, план уже превышен: на данный момент введено 3,9 млн кв.м.

В начале декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что благодаря льготой ипотеке жилищные условия улучшили уже более 300 тыс. семей, в экономику страны пришло более 900 млрд рублей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. 27 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июля следующего года.

Москва Андрей Бочкарев

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