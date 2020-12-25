Греф выступил за сворачивание льготной ипотеки с июля 2021 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф считает, что не нужно продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% после ее запланированного окончания с 1 июля 2021 года.

Он сказал, что Сбербанк направил Банку России и правительству предложения по тому, как можно сгладить ситуацию на ипотечном и жилищном рынке после окончания программы.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года в условиях пандемии. Она должна была завершиться 1 ноября 2020 года. Затем ее продлили до 1 июля 2021 года.

25 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эту программу нужно вовремя прекратить, чтобы предотвратить появление "пузыря", сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья.

"Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку", - говорила она.

23 ноября заместитель Набиуллиной Ольга Полякова отметила, что рост цен на новостройки в России практически нивелировал выгоду от программы льготной ипотеки под 6,5%.

2 декабря профильный вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что будет добиваться продления программы льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках, поскольку без этого "развитие страны и реализация нацпроектов невозможны". Рост цен на жилье в среднем на 5-10% он объяснил переходом на эскроу-счета, курсовой разницей, отъездом рабочих из-за пандемии и подорожанием арматуры.

Также за продление льготной ипотеки высказался замминистра строительства Никита Стасишин.

23 декабря президент Владимир Путин потребовал от правительства отреагировать на рост цен на жилье на фоне введения льготной ипотеки.