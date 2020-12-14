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Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы отказался по предоставлению столичного управления ФСИН России продлить испытательный срок фигуранту "московского дела", блогеру Егору Жукову, осужденному на три года условно за призывы к экстремизму.

"Отказали в продлении испытательного срока, но частично удовлетворили требование инспектора: Егор должен в декабре и январе явиться в инспекцию не один раз, а два", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Жукова, представляющий международную правозащитную группу "Агора" Леонид Соловьев.

Как заявили ранее в УФСИН, претензии к Жукову возникли из-за того, что он "уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом (явка на регистрацию в филиал уголовно-исполнительной инспекции не реже одного раза в месяц)".

При первом обращении суд в октябре в полном объеме отклонил требования ведомства. Однако Мосгорсуд направил материалы на новое рассмотрение.

Жуков в 2019 году был приговорен Кунцевским судом к трем годам лишения свободы условно с запретом на администрирование сайтов в течение двух лет и испытательным сроком на три года за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Жуков – один из фигурантов "московского дела", которым называют несколько уголовных дел, соединенных в одно производство. Они были возбуждены после несанкционированной акции протеста 27 июля 2019 года в центре Москвы.

Егор Жуков Москва ФСИН Мосгорсуд Кунцевский суд

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