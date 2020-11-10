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Мосгорсуд отменил отказ продлить испытательный срок Егору Жукову

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил решение Кунцевского суда, который месяц назад отклонил просьбу столичного УФСИН продлить испытательный срок бывшему студенту Егору Жукову, осужденному на три года условно после протестов лета 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Протесты в Москве

Это решение принято по представлению прокуратуры.

Просьбу УФСИН Кунцевский суд рассмотрит в ином составе. Во ФСИН указывали, что Жуков в течение месяца не явился на регистрацию в филиал уголовно-исполнительной инспекции, тем самым уклонившись от исполнения решения суда.

Егора Жукова арестовали 2 августа 2019 года и обвинили в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы и в организации передвижений протестующих. Защита сумела доказать, что его перепутали с другим человеком. Тогда Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму через интернет.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд назначил ему три года условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет. Вещественные доказательства по делу, в том числе статуэтку лягушек, к которой студент прислонял телефон при съемке видеороликов, суд велел уничтожить. Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор только в части судьбы вещественных доказательств, обязав вернуть их Жукову.

Егор Жуков НИУ ВШЭ Мосгорсуд ФСИН Кунцевский суд Москва

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