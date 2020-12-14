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В Москве в ночь на вторник выпадет до пяти сантиметров снега

В Москве в ночь на вторник выпадет до пяти сантиметров снега
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Городские службы готовы к предстоящему снегопаду в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Синоптики обещают до пяти сантиметров снега. Ориентировочно, с 23:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - сказал Бирюков.

По его словам, аналогичные мероприятия будут проведены утром во вторник.

"Для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников и бригад ручной уборки", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он пообещал, что особое внимание будет уделено очистке от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК (Московское центральное кольцо), железнодорожным станциям и платформам, ТПУ (транспортно-пересадочный узел), объектам соцсферы и парковкам.

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