Власти Москвы пока не планируют строить новые временные госпитали для больных COVID-19

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Созданных в столице временных госпиталей и модулей для лечения заболевших коронавирусом пока достаточно, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что в Москве работают крупные временные госпитали на Каширском шоссе, ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках. Кроме того, развернуты временные модули вокруг столичных стационарных лечебных учреждений.

В воскресенье мэр города Сергей Собянин сказал, что власти приняли достаточные меры для сдерживания эпидемии.