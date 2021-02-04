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Власти Москвы не будут ликвидировать временные COVID-госпитали

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве планируют сохранить развернутые в рамках борьбы с пандемией COVID-19 временные госпитали, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) он сообщил, что эти госпитали будут ядром, которое даст властям возможность быстро реагировать на ситуацию.

Мэр города добавил, что "подавляющее большинство" остальных больниц, которые обслуживали пациентов с коронавирусом, будут переводить на плановый режим работы. Сейчас на этот режим переходит 15 корпусов учреждений здравоохранения. Что касается базового госпиталя в Коммунарке, то он будет работать до конца 2021 года, заявил Собянин.

Он также отметил, что в Москве в 2020 году удалось сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с СOVID-19 в Москве имеет положительную тенденцию.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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