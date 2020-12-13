Собянин отметил, что в Москве пока достаточно COVID-мер

Как сообщил мэр столицы, комендантского часа в городе на Новый год не будет

В Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Существующих мер по противодействию распространению коронавируса в Москве пока достаточно, медицинская система справляется с ситуацией, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он сказал в фильме Наили Аскре-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), вышедшем в эфир в воскресенье.

"Ужесточение (антикоронавирусных ограничений - ИФ) возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет. Запас прочности еще достаточно большой", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, применим ли в столице китайский сценарий борьбы с коронавирусом, когда закрывались целые микрорайоны, Собянин отметил, что "конечно, китайский метод эффективен, но насколько он применим к России - я считаю, что он вообще не применим к нам".

Также мэр Москвы заявил, что в столице в новогодние праздники не будет вводиться комендантский час.

"Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли введены ограничительные меры на Новый год в городе.

Кроме того, как сообщил Собянин, ограничений на продажу алкоголя на праздники тоже не будет.

Он добавил, что "в мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это всё заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом".

Собянин сказал, что несмотря на ограничительные меры, в Москве не ожидается отсутствие туристов из других городов на новогодние праздники.

"Для иностранцев действуют страновые ограничения. Тем не менее, гостиницы в Москве работают, внутрирегиональные перетоки очень большие, сегодня нельзя сказать, что гостиницы пустуют, они заполнены где-то процентов на 50. Сегодня иностранных туристов в городе практически нет", - рассказал мэр.

Меры и ситуация в столице

В настоящее время в Москве запрещена работа предприятий общепита с 23:00 до 06:00. Для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями действует режим самоизоляции. Кроме того, не менее 30% сотрудников предприятий столицы переведены на удаленный режим работы. В городе действует масочно-перчаточный режим.

В воскресенье оперштаб сообщил, что суточный COVID-прирост в России по данным на утро 13 декабря составил 28 080. В частности, в Москве зарегистрировано 6 425 новых эпизодов заболевания.