В Москве нейросеть начала помогать ГИБДД штрафовать водителей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Москве ГИБДД с 1 декабря вынесла почти 2500 штрафов водителям за непристегнутый ремень или за разговор по телефону без hands free, эти нарушения распознал встроеннвый в камеры программный модуль "Безопасность", работающий на основе нейросети. Об этом пишет "Коммерсантъ".

За разговор по телефону за рулем (ст. 12.36.1 КоАП) было вписано больше 100 штрафов, за езду с непристегнутым ремнем (ст. 12.6 КоАП) - около 2300, уточнили в ГИБДД Москвы.

Нарушения зафиксировали восемь камер "Стрелка-360", установленных на ТТК, Садовом кольце, Северо-Восточной хорде, проспекте Вернадского, Мичуринском проспекте и Звенигородском шоссе. Их с декабря перевели в рабочий режим, до того их и другие камеры тестировали.

Для обучения нейросети в нее загрузили массив снимков, теперь она сама определяет критерии и маркеры нарушений, рассказал источник "Коммерсанта". Результаты работы нейросети перепроверяет техник ЦОДД, сверяя номер машины, марку и модель, после чего материал о нарушении передают в 4-й отдел ГИБДД на Садовой-Самотечной улице. Там постановления снова перепроверяют инспекторы и затем отправляют адресатам.

Новую технологию тестировали с 2019 года. Проект готовился при участии и по инициативе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, под контролем которого находятся дорожные камеры. Первый тестовый штраф 26 октября получил водитель грузовика ЦОДДа, который ехал по ТТК, не пристегнувшись, сообщило издание.

По сведениям газеты, запуск системы контролировал первый замглавы МВД Александр Горовой. Запустить ее собирались с 16 ноября, но тогда федеральная ГИБДД написала Александру Горовому о рисках необоснованных штрафов из-за "неверного отождествления предмета, находящегося в руках водителя", и старт отложили на две недели.

В ЦОДД изданию пообещали проанализировать практику правоприменения новой системы в течение трех-четырех месяцев.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты предупреждают, что система будет делать много ошибок. Сильнее всего рискуют получить ошибочный штраф водители в темной одежде, вечером или ночью, считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.