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В Москве будут штрафовать за непристегнутый ремень по камерам

В Москве будут штрафовать за непристегнутый ремень по камерам
Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На дорогах Москвы заработают восемь видеокамер, которые будут фиксировать езду с непристегнутым ремнем безопасности и использование телефона за рулем, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В сообщении отмечается, что комплексы буду автоматически формировать материалы, на основании которых инспекторы будут выносить постановления. Обрабатывать фотографии с камер будут при помощи нейросетей.

В тестовом режиме камеры заработали в Москве в феврале, однако штрафы на основе их материалов не выносились.

За непристегнутый ремень полагается штраф в 1 тыс. руб., за использование телефона за рулем - 1,5 тыс. руб.

Москва

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