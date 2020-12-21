Собянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида Michelin

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В 2021 году в Москву придет ресторанный гид Michelin, сообщил в инстаграме мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет этот ресторанный рейтинг. Мэр выразил уверенность, что приход Michelin откроет город "по-новому как для туристов, так и для самих москвичей", а "возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии".

Французский производитель шин Michelin составляет ресторанный рейтинг с 1900 года, а с 30-х годов существует система, по которой рестораны с лучшей кухней получают от одной до трех звезд в этом гиде.

Летом 2019 года впервые в истории в британский ежегодный рейтинг "50 лучших ресторанов мира" журнала The Restaurant попали два московских заведения - White Rabbit в "Смоленском пассаже" и Twin Garden братьев Березуцких, расположенный на Страстном бульваре.