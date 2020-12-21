Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Бар "Квартира" в центре Москвы опечатали за нарушения мер против COVID

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Столичный бар "Квартира", в котором ранее правоохранительные органы пресекли ночную вечеринку, опечатан, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

20 декабря управление Роспотребнадзора Москвы в ЦАО провело административное расследование в баре "Квартира" (улица Рочдельская, дом 15, строение 8. По фактам выявленных нарушений возбуждено административное дело.

"В отношении юридического лица ООО "ФДС" приняты меры в виде временного запрета деятельности до решения суда, помещения бара 20 декабря в 18:10 были опечатаны", - сказали "Интерфаксу" в столичном Роспотребнадзоре.

Там также сообщили, что материалы дела в отношении ООО "ФДС" переданы в Пресненский районный суд Москвы для административного приостановления деятельности.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки, которая проводилась Объединением административно-технических инспекций Москвы с представителями полиции, Росгвардии после 23 часов с 18 на 19 декабря, в помещениях бара "Квартира" курили табачные изделия (сигареты) и кальяныы.

На столах в обеденных залах стояли кальяны, персонал и посетители (около 150 человек) бара не использовали средства индивидуальной защиты, в залах бара на полу отсутствовала сигнальная маркировка для соблюдения социальной дистанции.

В преддверии Новогодних праздников и в связи с ростом заболеваемости коронавирусом управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле.

Москва Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

Собянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида Michelin

Чиновники опровергли рассылку московским учителям анкет о митингах

Пандемия коронавируса

Клубу Pravda в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Sunsay

Более 200 ёлочных базаров открылись в Москве

Более 200 ёлочных базаров открылись в Москве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 декабря

Московскому клубу грозит миллионный штраф за отсутствие масок на концерте "Кровостока"

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Гидрометцентр спрогнозировал похолодание в Москве со вторника

Пандемия коронавируса

Катки и парки в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты

Катки и парки в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');