Бар "Квартира" в центре Москвы опечатали за нарушения мер против COVID

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Столичный бар "Квартира", в котором ранее правоохранительные органы пресекли ночную вечеринку, опечатан, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

20 декабря управление Роспотребнадзора Москвы в ЦАО провело административное расследование в баре "Квартира" (улица Рочдельская, дом 15, строение 8. По фактам выявленных нарушений возбуждено административное дело.

"В отношении юридического лица ООО "ФДС" приняты меры в виде временного запрета деятельности до решения суда, помещения бара 20 декабря в 18:10 были опечатаны", - сказали "Интерфаксу" в столичном Роспотребнадзоре.

Там также сообщили, что материалы дела в отношении ООО "ФДС" переданы в Пресненский районный суд Москвы для административного приостановления деятельности.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки, которая проводилась Объединением административно-технических инспекций Москвы с представителями полиции, Росгвардии после 23 часов с 18 на 19 декабря, в помещениях бара "Квартира" курили табачные изделия (сигареты) и кальяныы.

На столах в обеденных залах стояли кальяны, персонал и посетители (около 150 человек) бара не использовали средства индивидуальной защиты, в залах бара на полу отсутствовала сигнальная маркировка для соблюдения социальной дистанции.

В преддверии Новогодних праздников и в связи с ростом заболеваемости коронавирусом управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле.