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Сразу два московских ресторана впервые вошли в топ-20 рейтинга The Restaurant

Лучшим в мире признан французский ресторан Mirazur

Сразу два московских ресторана впервые вошли в топ-20 рейтинга The Restaurant
Фото: Vostock-photo

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Впервые в истории Москва представлена сразу двумя ресторанами в ежегодном рейтинге "50 лучших ресторанов мира" британского журнала The Restaurant.

Помимо поднявшегося с 15-е на 13-е место White Rabbit в "Смоленском пассаже", в список лучших ресторанов мира вошел ресторан Twin Garden братьев Березуцких, расположенный на Страстном бульваре.

Twin Garden сходу занял 19-ю строчку. Составители рейтинга отмечают наличие у ресторана собственной фермы в Подмосковье, которая поставляет до 70% используемых в приготовлении блюд ингредиентов, и коллекцию овощных вин - в меню ресторана есть вино из томатов, моркови, пастернака и лука-порея.

Ресторан Mirazur известного аргентинского шеф-повара Мауро Колагреко, расположенный в прибрежном французском городе Ментона, занял первую строчку в рейтинге The Restaurant.

Ресторан известен живописным видом на французскую Ривьеру, собственным огородом и уникальной кухней с преобладанием рыбных блюд. Он был открыт в 2006 году и дебютировал в рейтинге тремя годами позже. В 2019 году он удостоился третьей звезды Michelin.

Второе место занял датский ресторан Noma, регулярно входящий в топ-10 списка, третье - испанский Asador Extebarri. В десятку вошли еще один ресторан из Копенгагена - расположенный в здании футбольного стадиона Geranium, два испанских заведения (Mugaritz из Сан-Себастьяна и барселонский Disfrutar), два ресторана из перуанской столицы Лимы (Central и Maido), а также Gaggan (Бангок) и Arpege (Париж).

По сравнению с прошлым годом, топ-10 покинул прошлогодний победитель - итальянский Osteria Francescana, легендарный нью-йоркский Eleven Madison Park и испанский El Celler de Can Roca.

Список составляется журналом The Restaurant с 2002 года, он основывается на мнениях более чем 800 поваров, рестораторов и критиков из разных стран.

Mirazur White Rabbit Twin Garden The Restaurant

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