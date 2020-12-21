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Ресторан в Москве нарушил масочный режим во время "вечера быстрых свиданий"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Столичному ресторану Royal Palace грозит штраф до 300 тыс. рублей или временная приостановка деятельности за нарушения масочно-перчаточного режима во время speed dating - "вечера быстрых свиданий", сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов журналистам в понедельник.

"Инспекторским составом ОАТИ был проведен рейд в ресторане Royal Palace на Варшавском шоссе. В данном заведении проходило мероприятие Speed dating, где люди садились напротив друг друга, знакомились, а затем пересаживались", - сказал он. По его словам, ОАТИ выявило на этом мероприятии нарушения масочно-перчаточного режима.

По словам Михайлова, за выявленные нарушения юридическому лицу согласно статье 20.6.1 КоАП РФ грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
ОАТИ Москва Сергей Михайлов Коронавирус

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