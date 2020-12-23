Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы проверили ГУМ на Красной площади и обнаружили, что там не принято достаточных мер для того, чтобы посетители носили маски и перчатки и соблюдали социальную дистанцию.

Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский. Он напомнил, что штраф за такие нарушения составляет до 300 000 рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека - то сумма может вырасти до 1 млн рублей.

Администраторов ГУМа пригласят в ОАТИ для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.

Ранее представители ОАТИ уже несколько раз заявляли об аналогичных нарушениях, выявленных в московских торговых центрах, в том числе в ТЦ "Охотный ряд" и "Европейский", и грозили им миллионными штрафами.

В сентябре за нарушения масочного режима ЦУМ был оштрафован на 1 млн рублей.