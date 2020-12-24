Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:39Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

Удальцов объявил голодовку из-за решения суда об его аресте

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал виновным оппозиционера и координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении, его отправили под административный арест на 10 суток.

"Сегодня был суд, дали 10 суток ареста. Я возмущен и объявляю голодовку", - сообщил "Интерфаксу" Удальцов в четверг. Оппозиционер добавил, что намерен обжаловать решение суда.

Как сообщает пресс-служба "Левого фронта", 4 июля граждане, среди которых был Удальцов, в индивидуальном порядке подавали в приемную администрации президента РФ свои заявления о несогласии с итогами голосования по поправкам в Конституцию. В сообщении уточняется, что акция по сбору заявлений проходила мирно, сотрудники полиции никого не задерживали.

В августе этого года в отношении Удальцова был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

При этом, как ранее сообщал сам Удальцов "Интерфаксу" со ссылкой на ответ департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, проведение митинга 4 июля было согласовано со столичными властями.

Позднее первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник не подтвердил информацию о согласовании митинга. Он напомнил, что в целях предотвращения распространения коронавируса, в Москве проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, "в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано".

Сергей Удальцов Тверской суд Москва Левый фронт

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили о метели и гололедице в пятницу

Москвичей предупредили о метели и гололедице в пятницу

В Мосгордуме предложили запретить ветеринарам удалять кошкам когти

В Мосгордуме предложили запретить ветеринарам удалять кошкам когти

Умерла девушка, в которую выстрелили из пистолета на юго-западе Москвы

Умерла девушка, в которую выстрелили из пистолета на юго-западе Москвы

Мужчина ранил из пистолета девушку на юго-западе Москвы

Мужчина ранил из пистолета девушку на юго-западе Москвы

Источник сообщил о взрыве гранаты на юго-западе Москвы

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской
Пандемия коронавируса

Москва закупит все COVID-вакцины, которые будут зарегистрированы в РФ

Пандемия коронавируса

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');