Удальцов объявил голодовку из-за решения суда об его аресте

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал виновным оппозиционера и координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении, его отправили под административный арест на 10 суток.

"Сегодня был суд, дали 10 суток ареста. Я возмущен и объявляю голодовку", - сообщил "Интерфаксу" Удальцов в четверг. Оппозиционер добавил, что намерен обжаловать решение суда.

Как сообщает пресс-служба "Левого фронта", 4 июля граждане, среди которых был Удальцов, в индивидуальном порядке подавали в приемную администрации президента РФ свои заявления о несогласии с итогами голосования по поправкам в Конституцию. В сообщении уточняется, что акция по сбору заявлений проходила мирно, сотрудники полиции никого не задерживали.

В августе этого года в отношении Удальцова был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

При этом, как ранее сообщал сам Удальцов "Интерфаксу" со ссылкой на ответ департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, проведение митинга 4 июля было согласовано со столичными властями.

Позднее первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник не подтвердил информацию о согласовании митинга. Он напомнил, что в целях предотвращения распространения коронавируса, в Москве проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, "в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано".