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Полиция добилась ужесточения надзора над Сергеем Удальцовым

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы частично удовлетворил просьбу столичной полиции ужесточить и продлить административный надзор за координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым.

"Суд продлил мне надзор на полгода - до 26 апреля 2022 года. Также суд удовлетворил требование увеличить количество обязательных явок для регистрации в полиции с двух до четырех раз в месяц", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

Еще два пункта иска суд отклонил. "Суд отказал в обязательстве быть дома с 22:00 до 6 утра, а также в запрете на мой выезд из Москвы", - сказал оппозиционер.

В пресс-службе Симоновского суда это подтвердили. Представитель суда уточнила, что для Удальцова остается в силе запрет покидать московский регион без разрешения полиции.

Политик намерен подать апелляцию на это решение.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова к 4,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и за подготовку новых беспорядков в регионах России. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии, отбыв полный срок.

В сентябре 2018 года Симоновский суд по иску полиции наложил на Удальцова трехлетний административный надзор, в течение которого ему запрещено посещать митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и в них участвовать, а также выезжать из столичного региона без разрешения полиции. Также политика обязали дважды в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

Решение о надзоре он безуспешно оспаривал в российских судах и в ЕСПЧ.

В октябре 2020 года суд отказался снять с оппозиционера административный надзор, а в декабре отказался его ужесточить.

Симоновский суд Москва МВД Сергей Удальцов Левый Фронт Болотная площадь

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