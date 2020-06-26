Мэрия Москвы отказала "Левому фронту" в проведении акции 4 июля

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса. Об этом заявил первый замруководителя городского департамента региональной безопасности Василий Олейник.

По его словам, движение подавало заявку на митинг с участием до 1000 человек 4 июля в центре Москвы.

"В ходе изучения уведомления рассматривалась возможность проведения указанного мероприятия в специально отведенном месте в "Парке культуры и отдыха Сокольники", в случае снятия режима повышенной готовности", - сказал Олейник.

Однако в результате акцию все же не согласовали, по его словам, с учетом запрета массовых мероприятий.

Ранее в пятницу координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов обнародовал ответ департамента (есть в распоряжении "Интерфакса"), что мэрия согласовала митинг 4 июля в Сокольниках. О том, что массовые мероприятия пока не разрешены и в связи с этим митинг может не состояться, в ответе департамента не говорится.

"Левый фронт" хочет провести акцию с участием противников поправок в Конституцию и обсудить с ними итоги голосования. Также митингующие собираются потребовать изменить социально-экономическую политику властей в интересах большинства населения, а также выступить против политических репрессий и преследования оппозиции.