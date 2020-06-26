Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

Мэрия Москвы отказала "Левому фронту" в проведении акции 4 июля

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса. Об этом заявил первый замруководителя городского департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Изменение Конституции

По его словам, движение подавало заявку на митинг с участием до 1000 человек 4 июля в центре Москвы.

"В ходе изучения уведомления рассматривалась возможность проведения указанного мероприятия в специально отведенном месте в "Парке культуры и отдыха Сокольники", в случае снятия режима повышенной готовности", - сказал Олейник.

Однако в результате акцию все же не согласовали, по его словам, с учетом запрета массовых мероприятий.

Ранее в пятницу координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов обнародовал ответ департамента (есть в распоряжении "Интерфакса"), что мэрия согласовала митинг 4 июля в Сокольниках. О том, что массовые мероприятия пока не разрешены и в связи с этим митинг может не состояться, в ответе департамента не говорится.

"Левый фронт" хочет провести акцию с участием противников поправок в Конституцию и обсудить с ними итоги голосования. Также митингующие собираются потребовать изменить социально-экономическую политику властей в интересах большинства населения, а также выступить против политических репрессий и преследования оппозиции.

Москва Василий Олейник Левый фронт Сергей Удальцов Конституция Коронавирус

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Кирилл Серебренников осужден на три года условно

Кирилл Серебренников осужден на три года условно
Дело "Седьмой студии"

Суд счел доводы Серебренникова о своей невиновности способом уйти от ответственности

Изменение Конституции

К Павлу Лобкову домой пришли полицейские

Глава Минкультуры заявила о крупном ущербе государству из-за проекта "Платформа"

Глава Минкультуры заявила о крупном ущербе государству из-за проекта "Платформа"

Минтранс подтвердил планы допэмиссии "Аэрофлота" в пользу государства и банков

Минтранс подтвердил планы допэмиссии "Аэрофлота" в пользу государства и банков
Изменение Конституции

В Кремле обещали изучить позицию филологов, нашедших ошибку в бюллетенях по правкам

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год
Дело "Седьмой студии"

Экс-сотрудница Минкультуры Апфельбаум признана виновной в халатности

Дело "Седьмой студии"

Суд посчитал, что Серебренников похитил почти 129 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');